Пт, 29.04.2022
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В ночь на субботу температура опустится до -5 градусов

Иллюстративное фото ФОТО: LETA/Edijs Pālens

В ночь на в субботу температура воздуха в Латвии опустится до 0...-5 градусов, лишь на южном побережье Рижского залива будет не холоднее +3 градусов, сообщают синоптики.

Немного облачно будет в Курземе, осадков не ожидаются. Ночью местами образуется туман. Днем воздух прогреется до +8..+13 градусов.

В субботу в Риге сохранится сухая и солнечная погода, будет дуть слабый северный, северо-западный ветер. Ночью в пригородах температура воздуха опустится до -3 градусов, а днем в столице будет около +10.

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