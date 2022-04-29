В ночь на субботу температура опустится до -5 градусов

Немного облачно будет в Курземе, осадков не ожидаются. Ночью местами образуется туман. Днем воздух прогреется до +8..+13 градусов.

В субботу в Риге сохранится сухая и солнечная погода, будет дуть слабый северный, северо-западный ветер. Ночью в пригородах температура воздуха опустится до -3 градусов, а днем в столице будет около +10.