Синоптики: 1 мая во всей Латвии пройдут кратковременные дожди

В Курземе местами дождь пойдет лишь к исходу ночи. Минимальная температура воздуха составит от -3 градусов на востоке страны до +6 градусов в окрестностях Лиепаи.

Днем температура воздуха повысится до +7...+13 градусов. Над большей частью территории страны будет светить солнце, самая густая облачность ожидается в Земгале.

Как ночью, так и днем будет дуть слабый ветер.

В Риге в воскресенье небо затянет тучами, во второй половине дня не исключен небольшой дождь. Слабый ветер будет дуть с юга, температура воздуха ночью понизится до +2...+3 градусов, а днем станет колебаться у отметки +10 градусов.