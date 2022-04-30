Синоптики: 1 мая во всей Латвии пройдут кратковременные дожди
В воскресенье, 1 мая, во многих местах Латвии начиная с юго-запада пройдут дожди, в основном незначительные и кратковременные, прогнозируют синоптики.
В воскресенье, 1 мая, во многих местах Латвии начиная с юго-запада пройдут дожди, в основном незначительные и кратковременные, прогнозируют синоптики.
В Курземе местами дождь пойдет лишь к исходу ночи. Минимальная температура воздуха составит от -3 градусов на востоке страны до +6 градусов в окрестностях Лиепаи.
Днем температура воздуха повысится до +7...+13 градусов. Над большей частью территории страны будет светить солнце, самая густая облачность ожидается в Земгале.
Как ночью, так и днем будет дуть слабый ветер.
В Риге в воскресенье небо затянет тучами, во второй половине дня не исключен небольшой дождь. Слабый ветер будет дуть с юга, температура воздуха ночью понизится до +2...+3 градусов, а днем станет колебаться у отметки +10 градусов.
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