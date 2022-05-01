В воскресенье облачно и небольшой дождь. На неделе заморозки и потепление

Солнечно будет утром на востоке страны и во второй половине дня местами в Курземе.

Температура воздуха повысится до +7...+13 градусов. Будет дуть слабый ветер.

В Риге в первый день мая будет пасмурно и пройдет небольшой дождь, ветер ожидается слабый, а столбик термометра будет колебаться у отметки +10 градусов.

На следующей неделе после заморозков ожидается потепление

На следующей неделе в Латвию поступят более прохладные воздушные массы, но во второй половине недели потеплеет - температура местами может достичь +20 градусов, свидетельствуют последние прогнозы "Global Forecast System".

В понедельник будет солнечно, воздух прогреется до +13...+15 градусов, а на Видземском побережье и западном побережье Курземе - до +8...+11 градусов.

Во вторник порывистый северо-западный ветер принесет более прохладный воздух, местами пройдут дожди. К восходу солнца в среду температура воздуха на большей части территории страны понизится до -1...-5 градусов.

В праздничный день 4 мая солнце будет чередоваться с облаками, местами возможны кратковременные осадки, ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха днем повысится до +7...+12 градусов.

С четверга начнется постепенное потепление, в субботу температура воздуха местами может достичь +20 градусов, во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Текущие прогнозы показывают, что в воскресенье, 8 мая, с северо-западным ветром в Латвию снова начнет поступать более холодный воздух, однако после 10 мая столбик термометра уже может преодолеть отметку в +20 градусов. Осадков будет мало.