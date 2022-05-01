Ночью в Латвии ожидаются заморозки, туман и дождь

Ночью во многих местах сформируется туман, местами, в основном в Латгале, вероятны кратковременные дожди. Ожидается слабый ветер и безветрие.

Первый рабочий день мая будет преимущественно солнечным, на востоке Латгале продолжит идти кратковременный дождь. Западный, юго-западный ветер немного усилится, в Вентспилсе достигнув в порывах скорости 15 метров в секунду.

Температура воздуха в понедельник во второй половине дня повысится до +13...+15 градусов, более прохладная погода сохранится на побережье Видземе и на западном побережье Курземе, где воздух прогреется до +8...+11 градусов.

В Риге в понедельник утром возможен туман, но день ожидается солнечным, без осадков. При слабом ветре температура воздуха ночью понизится до +3 градусов, в окрестностях столицы местами до -2 градусов; днем воздух прогреется до +15 градусов.

Ранее RUS TVNET уже писал о погоде на предстоящую неделю: