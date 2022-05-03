Во вторник воздух прогреется до +13 градусов
Во вторник в Латвии, начиная с северо-запада страны, небо прояснится и будет светить солнце, прогнозируют синоптики.
Во вторник в Латвии, начиная с северо-запада страны, небо прояснится и будет светить солнце, прогнозируют синоптики.
С утра местами возможны кратковременные дожди, днем они пройдут местами в Латгале и Селии, сообщает агентство LETA.
Порывы север-западного ветра усилятся до 11-16 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +9...+13 градусов, местами на побережье - +7 градусов.
В Риге во вторник ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, порывы северо-западного ветра усилятся до 16 метров в секунду, воздух прогреется до +9 градусов.
Галерея: Цветение сакуры в Риге
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!