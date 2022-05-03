Вт, 3.05.2022
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

Во вторник воздух прогреется до +13 градусов

ФОТО: EPA/Scanpix

Во вторник в Латвии, начиная с северо-запада страны, небо прояснится и будет светить солнце, прогнозируют синоптики.

С утра местами возможны кратковременные дожди, днем они пройдут местами в Латгале и Селии, сообщает агентство LETA.

Порывы север-западного ветра усилятся до 11-16 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +9...+13 градусов, местами на побережье - +7 градусов.

В Риге во вторник ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, порывы северо-западного ветра усилятся до 16 метров в секунду, воздух прогреется до +9 градусов.

Галерея: Цветение сакуры в Риге

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

НАВЕРХ
Back