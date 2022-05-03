Во вторник воздух прогреется до +13 градусов

С утра местами возможны кратковременные дожди, днем они пройдут местами в Латгале и Селии, сообщает агентство LETA.

Порывы север-западного ветра усилятся до 11-16 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +9...+13 градусов, местами на побережье - +7 градусов.

В Риге во вторник ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, порывы северо-западного ветра усилятся до 16 метров в секунду, воздух прогреется до +9 градусов.

Галерея: Цветение сакуры в Риге