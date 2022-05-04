На этой неделе потеплеет до +19 градусов

В ночь на четверг, 5 мая, минимальная температура воздуха ожидается от -3 градусов в Видземе и Латгале до +4 градусов на побережье Курземе. В течение дня начиная с запада количество облаков увеличится, местами пройдут дожди, будет дуть умеренный южный ветер, воздух прогреется до +10...+15 градусов.

В пятницу и субботу ожидается переменная облачность, умеренный юго-западный ветер, местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью будет плюсовой, а днем достигнет +14...+19 градусов, на побережье будет холоднее.

В воскресенье ветер повернет с севера, температура воздуха уже не превысит +15 градусов, в ночь на понедельник местами понизится до 0...-3 градусов.

На следующей неделе постепенно станет теплее, местами пройдут дожди.