В четверг воздух прогреется до 16 градусов
В четверг днем температура воздуха в Латвии повысится до +11...+16 градусов, прогнозируют синоптики.
В четверг днем температура воздуха в Латвии повысится до +11...+16 градусов, прогнозируют синоптики.
Сквозь облака будет проглядывать солнце. Местами пройдет небольшой дождь - во второй половине дня в Курземе, а вечером - в Земгале и Видземе.
Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного.
В Риге облачность временами будет рассеиваться, вечером может выпасть незначительное количество осадков. Ожидается умеренный южный ветер, температура воздуха достигнет +15 градусов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!