В четверг воздух прогреется до 16 градусов

Сквозь облака будет проглядывать солнце. Местами пройдет небольшой дождь - во второй половине дня в Курземе, а вечером - в Земгале и Видземе.

Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного.

В Риге облачность временами будет рассеиваться, вечером может выпасть незначительное количество осадков. Ожидается умеренный южный ветер, температура воздуха достигнет +15 градусов.