В Европе прогнозируют жаркое и сухое лето
По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, по всей Европе, за исключением отдельных мест на севере, лето 2022 года ожидается теплее и суше нормы.
По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, по всей Европе, за исключением отдельных мест на севере, лето 2022 года ожидается теплее и суше нормы.
Май в Скандинавии, странах Балтии и России будет холоднее обычного, а среднемесячная температура воздуха в остальной части Европы ожидается выше нормы.
В июне, июле и августе только местами в Скандинавии и России температура воздуха прогнозируется на уровне многолетних средних показателей, на остальной территории Европы она будет выше и даже значительно выше среднестатистической.
В странах Балтии все три летних месяца будут теплее и суше, чем обычно, но прогнозируемые отклонения от нормы не столь велики, как в Центральной и Южной Европе.
Уже на следующей неделе ожидается повышение температуры воздуха во многих районах Западной и Центральной Европы до +30 градусов.
Ожидается усиление воздействия циклонов, поэтому часто будет дуть порывистый ветер и временами идти дождь.
В ночь на 9 мая температура воздуха во многих местах Латвии понизится до 0...-4 градусов, в ночь на 10 мая также местами ожидаются заморозки, по всей видимости, последние на следующей неделе. Однако утверждать, что этой весной мороза больше не будет, пока нельзя.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!