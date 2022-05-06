В Европе прогнозируют жаркое и сухое лето

Май в Скандинавии, странах Балтии и России будет холоднее обычного, а среднемесячная температура воздуха в остальной части Европы ожидается выше нормы.

В июне, июле и августе только местами в Скандинавии и России температура воздуха прогнозируется на уровне многолетних средних показателей, на остальной территории Европы она будет выше и даже значительно выше среднестатистической.

Согласно прогнозам, лето будет особенно жарким и сухим в Южной и Центральной Европе.

В странах Балтии все три летних месяца будут теплее и суше, чем обычно, но прогнозируемые отклонения от нормы не столь велики, как в Центральной и Южной Европе.

Уже на следующей неделе ожидается повышение температуры воздуха во многих районах Западной и Центральной Европы до +30 градусов.

В Латвии начиная с воскресенья, 8 мая, ненадолго восстановится прохладная погода, но в течение следующей недели температура повысится, преодолев несколько раз отметку в +20 градусов.

Ожидается усиление воздействия циклонов, поэтому часто будет дуть порывистый ветер и временами идти дождь.

В ночь на 9 мая температура воздуха во многих местах Латвии понизится до 0...-4 градусов, в ночь на 10 мая также местами ожидаются заморозки, по всей видимости, последние на следующей неделе. Однако утверждать, что этой весной мороза больше не будет, пока нельзя.