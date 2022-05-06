Пт, 6.05.2022
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В субботу до +19 градусов. Местами дожди

Цветущая сакура ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В субботу в Латвии ожидаются кратковременные дожди, во второй половине дня и вечером дожди усилятся начиная с запада страны, прогнозируют синоптики.

Минимальная температура воздуха ночью составит +2...+8 градусов.

День в Курземе ожидается в основном облачным, а в восточных регионах - достаточно солнечным. При умеренном юго-западном ветре максимальная температура воздуха ожидается от +10 градусов на западном побережье Курземе до +19 градусов на востоке страны.

В Риге днем ожидается небольшая и переменная облачность, вечером в субботу - облачная и дождливая погода. Ночью температура воздуха понизится до +7 градусов, в пригородах до +4...+6 градусов. Днем ожидается умеренный юго-западный ветер, воздух прогреется до +17 градусов.

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