В воскресенье станет прохладнее

Ночью во многих регионах пройдут кратковременные дожди, начиная с северо-запада страны облачность уменьшится. Температура воздуха ранним утром понизится до +1...+6 градусов, в Латгале - до +6...+9 градусов.

День в основном будет сухим и солнечным, немного усилится северный, северо-западный ветер - до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха составит +11...+15 градусов, на побережье столбики термометров местами не поднимутся выше +9 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается сухая и солнечная погода, будет дуть прохладный северный, северо-западный ветер. Температура воздуха составит от +6 градусов на рассвете до +11 градусов днем.