В некоторых реках температура воды достигла +15 градусов
Вода в латвийских реках и озерах постепенно становится теплее, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Вода в латвийских реках и озерах постепенно становится теплее, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В море температура воды в субботу утром составляла от +6 до +10 градусов.
В крупных озерах температура воды составляет +7...+10 градусов, а в реках - +8…+13 градусов.
Самая высокая температура воды в пятницу днем была в Лиелупе возле Межотне - +15 градусов.
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