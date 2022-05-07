Сб, 7.05.2022
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

В некоторых реках температура воды достигла +15 градусов

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Вода в латвийских реках и озерах постепенно становится теплее, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В море температура воды в субботу утром составляла от +6 до +10 градусов.

В крупных озерах температура воды составляет +7...+10 градусов, а в реках - +8…+13 градусов.

Самая высокая температура воды в пятницу днем была в Лиелупе возле Межотне - +15 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

НАВЕРХ
Back