Следующая неделя в Латвии начнется с заморозков

В ночь на понедельник и вторник температура воздуха местами опустится до 0…-4 градусов. Последующие ночи будут теплее - до +5...+10 градусов. Начиная с воскресенья, 15 мая, вновь похолодает и на почве возможны заморозки.

В понедельник и вторник будет сухо и преимущественно солнечно. В понедельник воздух прогреется до +14 градусов, а во вторник на большей части территории страны - до +15...+18 градусов.

Со среды усилится облачность, временами пройдут дожди, усилится западный ветер. Температура воздуха составит от +9 градусов местами на побережье до +19 градусов на солнце в других регионах страны.