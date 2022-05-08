Холоднее всего ночью будет в Курземе - до -4 градусов
В ночь на понедельник температура воздуха в Латвии понизится до +1...-4 градусов, местами на побережье будет около +5 градусов, а самая холодная ночь ожидается в Курземе, прогнозируют синоптики.
В ночь на понедельник температура воздуха в Латвии понизится до +1...-4 градусов, местами на побережье будет около +5 градусов, а самая холодная ночь ожидается в Курземе, прогнозируют синоптики.
Ночь будет преимущественно ясной, день - солнечным, облачность в понедельник во второй половине дня усилится только в восточных краях. Осадков не ожидается, будет дуть слабый и умеренный северо-западный ветер.
В Риге понедельник будет сухим и солнечным. Температура воздуха ночью опустится до +3...+5 градусов, днем составит +10...+12 градусов.
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