Понедельник будет солнечным; воздух прогреется до +14 градусов
В понедельник, 9 мая, в Латвии ожидается сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.
В понедельник, 9 мая, в Латвии ожидается сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.
В течение дня погодные условия будет определять антициклон. Будет солнечно и сухо, но иногда небо могут закрывать облака, сообщает агентство LETA.
Будет дуть слабый ветер, столбик термометра поднимется до отметки в +9...+14 градусов.
В Риге также будет солнечно и сухо. Сохранится слабый, главным образом, северо-западный ветер, а воздух прогреется до +11...+13 градусов.
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