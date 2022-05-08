Пн, 9.05.2022
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Понедельник будет солнечным; воздух прогреется до +14 градусов

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В понедельник, 9 мая, в Латвии ожидается сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.

В течение дня погодные условия будет определять антициклон. Будет солнечно и сухо, но иногда небо могут закрывать облака, сообщает агентство LETA.

Будет дуть слабый ветер, столбик термометра поднимется до отметки в +9...+14 градусов.

В Риге также будет солнечно и сухо. Сохранится слабый, главным образом, северо-западный ветер, а воздух прогреется до +11...+13 градусов.

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