Понедельник будет солнечным; воздух прогреется до +14 градусов

В течение дня погодные условия будет определять антициклон. Будет солнечно и сухо, но иногда небо могут закрывать облака, сообщает агентство LETA.

Будет дуть слабый ветер, столбик термометра поднимется до отметки в +9...+14 градусов.

В Риге также будет солнечно и сухо. Сохранится слабый, главным образом, северо-западный ветер, а воздух прогреется до +11...+13 градусов.