Во вторник потеплеет до +19 градусов; осадков не ожидается
Во вторник осадков в Латвии не ожидается, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
Во вторник осадков в Латвии не ожидается, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
Днем влияние антициклона сохранится. Облачность будет переменной, однако вторник пройдет без осадков.
Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на морском побережье он будет порывистым. Воздух прогреется до +14...+19 градусов, сообщает агентство LETA.
В Риге ожидается переменная облачность, день будет сухим. При слабом южном, юго-западном ветре потеплеет до +18....+19 градусов.
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