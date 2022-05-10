Во вторник потеплеет до +19 градусов; осадков не ожидается

Днем влияние антициклона сохранится. Облачность будет переменной, однако вторник пройдет без осадков.

Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на морском побережье он будет порывистым. Воздух прогреется до +14...+19 градусов, сообщает агентство LETA.

В Риге ожидается переменная облачность, день будет сухим. При слабом южном, юго-западном ветре потеплеет до +18....+19 градусов.