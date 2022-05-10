Ср, 11.05.2022
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Во вторник потеплеет до +19 градусов; осадков не ожидается

Люди фотографируются у сакуры в Риге ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Во вторник осадков в Латвии не ожидается, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Днем влияние антициклона сохранится. Облачность будет переменной, однако вторник пройдет без осадков.

Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на морском побережье он будет порывистым. Воздух прогреется до +14...+19 градусов, сообщает агентство LETA.

В Риге ожидается переменная облачность, день будет сухим. При слабом южном, юго-западном ветре потеплеет до +18....+19 градусов.

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