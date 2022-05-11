Синоптики: в среду до +20 и облачно
В среду температура воздуха в Латвии поднимется до +20 градусов, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В среду температура воздуха в Латвии поднимется до +20 градусов, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
День будет преимущественно облачным, в Видземе ожидается небольшой дождь. Будет дуть слабый и умеренный юго-западный, южный ветер, утром местами на побережье порывами до 15 метров в секунду.
Столбики термометров сегодня поднимутся до +15...+20 градусов, местами в прибрежных районах - до +11...+14 градусов.
В Риге будет в основном облачно, в первой половине дня ожидается небольшой дождь. Температура воздуха в столице составит +17...+19 градусов.
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