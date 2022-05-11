Синоптики: в среду до +20 и облачно

День будет преимущественно облачным, в Видземе ожидается небольшой дождь. Будет дуть слабый и умеренный юго-западный, южный ветер, утром местами на побережье порывами до 15 метров в секунду.

Столбики термометров сегодня поднимутся до +15...+20 градусов, местами в прибрежных районах - до +11...+14 градусов.

В Риге будет в основном облачно, в первой половине дня ожидается небольшой дождь. Температура воздуха в столице составит +17...+19 градусов.