В четверг потеплеет до +17 градусов; в первой половине дня пройдут дожди
В четверг в первой половине дня в Латвии ожидается дождь, прогнозируют синоптики.
В четверг в первой половине дня в Латвии ожидается дождь, прогнозируют синоптики.
Ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня - с прояснениями. В первой половине дня, а с обеда - только на востоке страны пройдет дождь, на юго-востоке Латвии возможна и гроза, сообщает агентство LETA.
Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, местами порывами до 15-17 метров в секунду.
В Риге также ожидается в основном облачная погода, в первой половине дня пройдет кратковременный дождь, но с обеда синоптики обещают прояснения.
В столице будет доминировать юго-западный, западный ветер, который будет дуть со скоростью до 15 метров в секунду.
Температура воздуха в Риге составит от +14 до +16 градусов.
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