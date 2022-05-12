В четверг потеплеет до +17 градусов; в первой половине дня пройдут дожди

Ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня - с прояснениями. В первой половине дня, а с обеда - только на востоке страны пройдет дождь, на юго-востоке Латвии возможна и гроза, сообщает агентство LETA.

Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, местами порывами до 15-17 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит от +13 до +17 градусов, на побережье - от +10 до +13 градусов.

В Риге также ожидается в основном облачная погода, в первой половине дня пройдет кратковременный дождь, но с обеда синоптики обещают прояснения.

В столице будет доминировать юго-западный, западный ветер, который будет дуть со скоростью до 15 метров в секунду.

Температура воздуха в Риге составит от +14 до +16 градусов.