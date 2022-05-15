Пн, 16.05.2022
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Порывистый ветер и дожди: прогноз синоптиков на следующую неделю

ФОТО: LETA

В первой половине следующей недели в Латвии будет относительно холодно, в четверг станет теплее, а в конце недели ожидается дождливая и ветреная погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В первой половине недели в Латвии ожидается достаточно холодная погода – температура воздуха днем составит +10...+15 градусов, по ночам будет опускаться ниже +5 градусов.

Во второй половине недели в Латвию поступят более теплые воздушные массы - в четверг воздух на большей части территории прогреется до +15...+18 градусов, а в пятницу и субботу температура воздуха местами достигнет +20...+22 градуса. В эти дни осадков будет мало.

По текущим прогнозам, в воскресенье над Латвией усилится циклоническая деятельность и ожидаются затяжные дожди, порывы ветра могут достигать 20-23 м/с.

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