Вт, 17.05.2022
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Во вторник потеплеет максимум до +12 градусов; возможны дожди

ФОТО: Zane Bitere / LETA

Вторник в Латвии не будет особо теплым, ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, прогнозируют синоптики.

Во второй день недели будет дуть северо-западный, северный ветер, порывами до 15-18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +8...+12 градусов.

В Риге с утра и днем ожидается кратковременный дождь. Будет дуть умеренный северо-западный, западный ветер, порывами до 17 м/с. Температура воздуха составит около +10 градусов.

Галерея: Весна в Риге

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