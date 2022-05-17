Во вторник потеплеет максимум до +12 градусов; возможны дожди

Во второй день недели будет дуть северо-западный, северный ветер, порывами до 15-18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +8...+12 градусов.

В Риге с утра и днем ожидается кратковременный дождь. Будет дуть умеренный северо-западный, западный ветер, порывами до 17 м/с. Температура воздуха составит около +10 градусов.

Галерея: Весна в Риге