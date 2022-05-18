В среду станет немного теплее
В среду в Латвии станет немного теплее - на небе будет меньше облаков, а воздух прогреется до +17 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В среду в Латвии станет немного теплее - на небе будет меньше облаков, а воздух прогреется до +17 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
День будет солнечным, с умеренным западным ветром. Температура воздуха составит +12...+17 градусов, местами на побережье - +10...+12 градусов.
В Риге будет солнечно, без осадков. Воздух прогреется до +12...+14 градусов.
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