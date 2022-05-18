Ср, 18.05.2022
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В среду станет немного теплее

ФОТО: Zane Bitere / LETA

В среду в Латвии станет немного теплее - на небе будет меньше облаков, а воздух прогреется до +17 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

День будет солнечным, с умеренным западным ветром. Температура воздуха составит +12...+17 градусов, местами на побережье - +10...+12 градусов.

В Риге будет солнечно, без осадков. Воздух прогреется до +12...+14 градусов.

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