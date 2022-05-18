Ср, 18.05.2022
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В четверг местами возможны дожди; ночь будет холодной

ФОТО: Zane Bitere / LETA

В четверг небо над Латвией будет затянуто облаками, а на востоке во многих местах ожидаются дожди и местами грозы, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью облачность увеличится, но осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер. Температура воздуха опустится до +3, +8 градусов, а на востоке местами ожидаются заморозки и температура от 0 до -1 градусов.

В четверг днем будет дуть слабый ветер, во время грозы порывистый. Воздух прогреется до +18 градусов, на побережье и на северо-востоке страны температура не превысит +11, +14 градусов.

В Риге ночью увеличится облачность, но садки маловероятны. Будет дуть западный, юго-западный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха понизится до +6 градусов. Днем в столице ожидается пасмурная погода, во второй половине дня временами будут идти дожди. Ветер слабый, температура воздуха достигнет +17 градусов.

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