В четверг местами возможны дожди; ночь будет холодной

Ночью облачность увеличится, но осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер. Температура воздуха опустится до +3, +8 градусов, а на востоке местами ожидаются заморозки и температура от 0 до -1 градусов.

В четверг днем будет дуть слабый ветер, во время грозы порывистый. Воздух прогреется до +18 градусов, на побережье и на северо-востоке страны температура не превысит +11, +14 градусов.

В Риге ночью увеличится облачность, но садки маловероятны. Будет дуть западный, юго-западный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха понизится до +6 градусов. Днем в столице ожидается пасмурная погода, во второй половине дня временами будут идти дожди. Ветер слабый, температура воздуха достигнет +17 градусов.

Галерея: Весна в Латвии