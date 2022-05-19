Чт, 19.05.2022
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В четверг местами ожидаются дожди; воздух прогреется до +20 градусов

Дождь в городе. Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere / LETA

В четверг в Латвии влияние антициклона ослабнет, поэтому будет облачно, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ближе к вечеру во многих регионах ожидаются дожди, но станет теплее.

В западных регионах вечером возможна гроза.

Температура воздуха составит +15...+20 градусов, местами на побережье и в северо-восточных регионах - не выше +12...+14 градусов.

В Риге четверг будет облачным, вечером возможен дождь. Температура воздуха составит +18...+20 градусов.

Галерея: Дождливая погода в Риге

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