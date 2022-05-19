Сильные ливни и грозы: синоптики рассказали о погоде на пятницу

Ночью будет пасмурно, во многих местах пройдет дождь, местами на западе страны также возможна гроза. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного, температура воздуха составит 8...13 градусов.

В пятницу будет дуть восточный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, во время грозы - порывистый, в Курземе ветер постепенно перейдет в западный.

Воздух прогреется до 19 градусов, а в Видземе, Латгале и на побережье Курземского залива температура не превысит 14 градусов.

В Риге ночью небо будет затянуто облаками, временами возможен дождь. Ветер - преимущественно слабый юго-восточный, восточный, температура воздуха понизится до 11 градусов.

Днем в столице также будет пасмурно, временами будут идти дожди, во второй половине дня ожидаются гроза и ливни. Ветер юго-восточный, восточный от слабого до умеренного, температура воздуха повысится до 15...17 градусов.