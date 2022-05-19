В пятницу в Латвии ожидаются ливни с грозами

Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер, во время грозы он станет порывистым. В Курземе ветер постепенно сменит направление на западное.

Воздух прогреется до +14...+19 градусов, в свою очередь в Видземе, Латгале и на курземском побережье залива будет прохладнее - до +11...+14 градусов.

В Риге ожидается облачная погода, периодически будут идти дожди, во второй половине дня ожидаются сильные ливни, возможна и гроза. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный, восточный ветер, а температура воздуха повысится до +15...+17 градусов.