Вс, 22.05.2022
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В воскресенье воздух прогреется до +17

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Воскресенье пройдет без значительных осадков, а температура воздуха достигнет 17 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение дня атмосферное давление постепенно начнет расти, но сохранится пасмурная погода. На востоке страны возможны временные прояснения.

Значительных осадков не ожидается.

Будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер.

Днем воздух прогреется до +14…+17 градусов, но на побережье будет холоднее - от 10 до 14 градусов.

В Риге день пройдет без осадков. Будет преобладать северный, северо-восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит +15…+17 градусов.

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