В воскресенье воздух прогреется до +17
Воскресенье пройдет без значительных осадков, а температура воздуха достигнет 17 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Воскресенье пройдет без значительных осадков, а температура воздуха достигнет 17 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В течение дня атмосферное давление постепенно начнет расти, но сохранится пасмурная погода. На востоке страны возможны временные прояснения.
Значительных осадков не ожидается.
Будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер.
Днем воздух прогреется до +14…+17 градусов, но на побережье будет холоднее - от 10 до 14 градусов.
В Риге день пройдет без осадков. Будет преобладать северный, северо-восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит +15…+17 градусов.
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