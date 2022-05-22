В воскресенье воздух прогреется до +17

В течение дня атмосферное давление постепенно начнет расти, но сохранится пасмурная погода. На востоке страны возможны временные прояснения.

Значительных осадков не ожидается.

Будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер.

Днем воздух прогреется до +14…+17 градусов, но на побережье будет холоднее - от 10 до 14 градусов.

В Риге день пройдет без осадков. Будет преобладать северный, северо-восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит +15…+17 градусов.