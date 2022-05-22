Ночью возможны заморозки - неделя начнется с тепла и солнца

В ночью на понедельник облака частично рассеются. Осадков не ожидается, но местами может образоваться туман.

Будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до +3...+8 градусов, а в восточных районах - до +1...+3 градусов. На востоке местами на почве ожидаются заморозки от 0 до -1 градуса.

В Риге ночью будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер слабый, столбики термометров опустятся до отметки +7…+8 градусов.

Днем в Латвии вероятна лишь незначительная облачность, без осадков.

При слабом ветре температура воздуха повысится до +14…+19 градусов. На побережье будет чуть холоднее, воздух прогреется до +11…+15 градусов.

В Риге днем также ожидается сухая и солнечная погода. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +17…+19 градусов.