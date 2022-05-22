Пн, 23.05.2022
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В понедельник потеплеет до +20 градусов

ФОТО: LETA

В понедельник во второй половине дня воздух в Латвии прогреется до +16...+20 градусов, немного прохладнее будет на побережье, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый вечер. Преимущественно ожидается солнечная погода, без осадков.

В Риге в понедельник ожидается сухая и солнечная погода, слабый восточный ветер сменит направление на северное. Температура воздуха поднимется до +19 градусов, на побережье - до +14 градусов.

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