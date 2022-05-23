Во второй половине недели в Латвию придут дожди; станет прохладнее

Во вторник сохранится солнечная погода и температура воздуха повысится до +19...+22 градусов, лишь местами на побережье будет немного прохладнее, сообщает агентство LETA.

В среду небо затянет облаками и местами пройдут кратковременные дожди. Вечером дожди ожидаются уже по всей стране, возможны и грозы. Наиболее теплой ночь будет в Курземе, где температура воздуха не будет опускаться ниже +10...+13 градусов, в свою очередь день самым теплым ожидается в восточных районах - воздух прогреется до +21 градуса.

Начиная с четверга, будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, станет прохладнее. В субботу и воскресенье температура воздуха не превысит отметку в +10...+15 градусов. Минимальная температура воздуха составит всего +4...+9 градусов.

Во второй половине недели каждый день как минимум в части страны ожидатся дождь, местами осадки будут сильными, возможны и грозы с градами.

В начале июня погода станет стабильнее.