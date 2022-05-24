Вт, 24.05.2022
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Летняя погода! Во вторник воздух прогреется до +23 градусов

ФОТО: LETA

Во вторник, 24 мая, во второй половине дня температура воздуха в Латвии достигнет +20...+23 градуса, лишь местами на побережье она будет колебаться в районе +15 градусов, прогнозируют синоптики.

Это будет самый теплый день месяца, но на востоке страны в среду может быть на градус теплее, чем вторник.

Погода останется сухой и солнечной, во второй половине дня начнут формироваться небольшие облака.

Ветер слабый, в Курземе и Земгале умеренный южный, юго-восточный ветер.

В Риге вторник тоже будет самым теплым днем месяца - температура воздуха поднимется до +22 градусов, будет светить солнце и дуть слабый юго-восточный ветер.

Температура воды в реках и озерах Латвии составляет +11...+16 градусов, в море +8...+12 градусов.

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