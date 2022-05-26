В течение дня в Латвию придет новая зона осадков: возможны ливни с грозами

Ожидается главным образом кратковременный дождь, местами он может быть интенсивным, возможна и гроза с градом и порывами ветра до 17 метров в секунду, сообщает агентство LETA.

Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит от +12 градусов на западном побережье Курземе до +16...+19 градусов на большей части территории страны.

В Риге во второй половине дня и вечером ожидается кратковременный дождь, возможны ливни с порывистым юго-западным ветром. Перед дождем температура воздуха поднимется до +18 градусов.