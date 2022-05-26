Пятница принесет кратковременные дожди; воздух прогреется до +17 градусов

Временами возможны прояснения, местами - главным образом на севере Видземе и на границе с Литвой - пройдут кратковременные дожди. Вечером дожди ожидаются на более обширной части территории Латвии, возможны и гроза с градом, сообщает агентство LETA.

Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, порывы которого усился до 11-16 метров в секунду.

В Риге ожидается переменная облачность, ближе к вечеру возможен кратковременный дождь. Порывы юго-западного ветра достигнут скорости 13 метров в секунду, а температура воздуха достигнет +16 градусов.