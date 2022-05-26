В пятницу ожидаются кратковременные дожди

Больше дождей будет ночью и в пятницу вечером. Западный, юго-западный ветер порывами усилится до 11-16 метров в секунду.

Температура воздуха ночью понизится до +7...+10 градусов, днем будет +11...+17 градусов.

В Риге в ночь на пятницу и вечером ожидается кратковременный дождь. Будет облачно с прояснениями. Ветер западный, юго-западный порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью понизится до +9 градусов, а днем составит +16 градусов.