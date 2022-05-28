С субботу ожидаются кратковременные дожди и грозы

Между облаков выглянет солнце. Температура воздуха повысится лишь до +11...+16 градусов.

Ветер западный, юго-западный, слабый до умеренного, во время грозы порывами ветра до 16 метров в секунду.

В субботу в Риге ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер западный, юго-западный, слабый до умеренного, воздух прогреется до +15 градусов.