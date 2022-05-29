Синоптики: нас ждет еще одна дождливая неделя

Циклон пронесется по стране с юга во вторник,

и самые сильные дожди ожидаются вечером в понедельник и в ночь на вторник.

В понедельник воздух прогреется до +14...+19 градусов, во вторник максимальная температура воздуха составит всего +10...+15 градусов, в юго-восточной части страны до +17 градусов.

Возможно, в середине недели в Латвию придет новый циклон, который вызовет сильные дожди и порывистый ветер. Количество осадков за неделю в некоторых районах может соответствовать месячной норме.

В следующие выходные температура воздуха может подняться чуть выше +20 градусов, но вероятность дождя сохранится.