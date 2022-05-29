Синоптики: нас ждет еще одна дождливая неделя
Согласно прогнозам погоды, на следующей неделе циклоны принесут в Латвию много осадков.
Согласно прогнозам погоды, на следующей неделе циклоны принесут в Латвию много осадков.
Циклон пронесется по стране с юга во вторник,
В понедельник воздух прогреется до +14...+19 градусов, во вторник максимальная температура воздуха составит всего +10...+15 градусов, в юго-восточной части страны до +17 градусов.
Возможно, в середине недели в Латвию придет новый циклон, который вызовет сильные дожди и порывистый ветер. Количество осадков за неделю в некоторых районах может соответствовать месячной норме.
В следующие выходные температура воздуха может подняться чуть выше +20 градусов, но вероятность дождя сохранится.
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