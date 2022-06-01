Ср, 1.06.2022
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Воскресенье, возможно, будет единственным днем недели без осадков

ФОТО: Shutterstock

В среду днем и в ночь на четверг во многих регионах Латвии ожидается сильный дождь, но в конце недели возможны уже только кратковременные дожди и локальные грозовые ливни, прогнозируют синоптики.

В ближайшие дни будет преобладать переменная облачность. По прогнозам, воскресенье будет единственным днем на этой неделе, который пройдет без осадков.

Под влиянием уходящего циклона в четверг ожидается юго-западный ветер порывами до 13-18 метров в секунду. В выходные дни будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер, который в воскресенье перейдет в северный.

Максимальная температура воздуха в четверг составит от +12 градусов местами на побережье до +19 градусов в Латгале. В выходные станет теплее - в воскресенье температура воздуха поднимется до +19...+22 градусов, только на побережье будет прохладнее.

По прогнозам Global Forecast System, на следующей неделе впервые в этом году температура воздуха может повыситься до +25 градусов, однако другие прогнозы показывают, что вновь могут поступить более прохладные воздушные массы.

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