Воскресенье, возможно, будет единственным днем недели без осадков

В ближайшие дни будет преобладать переменная облачность. По прогнозам, воскресенье будет единственным днем на этой неделе, который пройдет без осадков.

Под влиянием уходящего циклона в четверг ожидается юго-западный ветер порывами до 13-18 метров в секунду. В выходные дни будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер, который в воскресенье перейдет в северный.

Максимальная температура воздуха в четверг составит от +12 градусов местами на побережье до +19 градусов в Латгале. В выходные станет теплее - в воскресенье температура воздуха поднимется до +19...+22 градусов, только на побережье будет прохладнее.

По прогнозам Global Forecast System, на следующей неделе впервые в этом году температура воздуха может повыситься до +25 градусов, однако другие прогнозы показывают, что вновь могут поступить более прохладные воздушные массы.