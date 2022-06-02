Синоптики: в четверг порывистый ветер и дожди

На небе будет много облаков, во многих местах пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы.

Максимальная температура воздуха составит +13...+18 градусов.

В Риге ожидается кратковременный дождь, иногда будет выглядывать солнце, юго-западный ветер в порывах достигнет 14 метров в секунду, а температура воздуха повысится до +16...+17 градусов.