Чт, 2.06.2022
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

Синоптики: в четверг порывистый ветер и дожди

Дождь. Иллюстративное фото ФОТО: Marianne Loorents

В четверг, 2 июня, в Латвии ожидается южный, юго-западный ветер, который в порывах достигнет скорости 12-17 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

На небе будет много облаков, во многих местах пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы.

Максимальная температура воздуха составит +13...+18 градусов.

В Риге ожидается кратковременный дождь, иногда будет выглядывать солнце, юго-западный ветер в порывах достигнет 14 метров в секунду, а температура воздуха повысится до +16...+17 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

НАВЕРХ
Back