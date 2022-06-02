Синоптики: в четверг порывистый ветер и дожди
В четверг, 2 июня, в Латвии ожидается южный, юго-западный ветер, который в порывах достигнет скорости 12-17 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
В четверг, 2 июня, в Латвии ожидается южный, юго-западный ветер, который в порывах достигнет скорости 12-17 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
На небе будет много облаков, во многих местах пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы.
Максимальная температура воздуха составит +13...+18 градусов.
В Риге ожидается кратковременный дождь, иногда будет выглядывать солнце, юго-западный ветер в порывах достигнет 14 метров в секунду, а температура воздуха повысится до +16...+17 градусов.
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