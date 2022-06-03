Лето все-таки наступит! На следующей неделе воздух прогреется до +25 градусов

В субботу ожидается переменная облачность с кратковременными дождями; воскресенье будет преимущественно сухим и солнечным. В субботу температура поднимется до +16...+21 градуса, в воскресенье до +19...+22 градусов.

Поскольку ветер дует с моря, на побережье будет немного холоднее. Ночью температура воздуха местами в Латвии понизится до +5 градусов.

Ожидается, что уже днем во вторник воздух прогреется до +25 градусов. В середине недели на востоке страны возможна жара до +27 градусов, но с запада будет двигаться холодный атмосферный фронт, ожидаются дожди и грозы, с западным ветром придет более прохладный воздух.

Если в течение пяти дней подряд средняя температура воздуха будет не ниже +15 градусов, наступит метеорологическое лето. В этом году на большей части территории страны еще не было ни одного настолько теплого дня.

В прошлом году метеорологическое лето на большей части территории Латвии началось 2 июня и закончилось 21 августа. В предыдущие десятилетия оно начиналось в среднем 19 июня и заканчивалось 27 августа.