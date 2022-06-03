Суббота в Латвии будет более солнечной и теплой
В субботу в Латвии слегка рассеются облака, а температура воздуха на юго-востоке страны поднимется до +21 градуса, прогнозируют синоптики.
В субботу в Латвии слегка рассеются облака, а температура воздуха на юго-востоке страны поднимется до +21 градуса, прогнозируют синоптики.
Ночь и первая половина дня преимущественно пройдут без осадков, а после обеда в центральной и восточной части страны местами возможны кратковременные дожди и грозовые ливни.
Ветер будет юго-западным от слабого до умеренного, температура воздуха ночью понизится до +6...+11 градусов.
Днем ветер постепенно сменит направление и начнет дуть с запада и северо-запада, максимальная температура воздуха составит от +14 градусов на западном побережье Курземе до +21 градуса в Латгалии и Селии.
В Риге в субботу ожидается переменная облачность, после обеда возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью понизится до +9 градусов, а днем достигнет +19 градусов.
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