В субботу местами ожидаются грозовые ливни

Днем ожидается переменная облачность. Будет дуть слабый и умеренный западный ветер, во время грозы возможны сильные порывы ветра и град.

Температура воздуха составит от +14 градусов местами на побережье до +21 градуса в Латгале.

В Риге во второй половине дня возможны кратковременный дождь и гроза, температура воздуха составит около +19 градусов.