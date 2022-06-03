Сб, 4.06.2022
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В субботу местами ожидаются грозовые ливни

Семья с детской коляской ФОТО: Lauris Nagliņš/LETA

Во второй половине дня и вечером в субботу, 4 июня, местами в центральных и восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди и грозовые ливни, прогнозируют синоптики.

Днем ожидается переменная облачность. Будет дуть слабый и умеренный западный ветер, во время грозы возможны сильные порывы ветра и град.

Температура воздуха составит от +14 градусов местами на побережье до +21 градуса в Латгале.

В Риге во второй половине дня возможны кратковременный дождь и гроза, температура воздуха составит около +19 градусов.

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