Все теплее и теплее! В понедельник воздух прогреется до +23 градусов
В понедельник воздух в Латвии прогреется до +20...+23 градусов, лишь местами на побережье температура составит около +15 градусов.
В понедельник воздух в Латвии прогреется до +20...+23 градусов, лишь местами на побережье температура составит около +15 градусов.
Ожидается небольшая облачность со слабым ветром, без осадков.
В ночь на понедельник температура воздуха составит +7...+12 градусов.
В Риге в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Ночная температура составит около +12 градусов, днем у моря - около +16 градусов, на юге столицы - до +21 градуса.
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