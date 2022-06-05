Вс, 5.06.2022
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Все теплее и теплее! В понедельник воздух прогреется до +23 градусов

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В понедельник воздух в Латвии прогреется до +20...+23 градусов, лишь местами на побережье температура составит около +15 градусов.

Ожидается небольшая облачность со слабым ветром, без осадков.

В ночь на понедельник температура воздуха составит +7...+12 градусов.

В Риге в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Ночная температура составит около +12 градусов, днем у моря - около +16 градусов, на юге столицы - до +21 градуса.

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