Все теплее и теплее! В понедельник воздух прогреется до +24 градусов

Оно начинается, когда пять дней подряд средняя температура воздуха составляет не менее +15 градусов.

В центре Риги в воскресенье, 5 июня, среднесуточная температура воздуха достигала +16 градусов. На большей части территории страны в понедельник ожидается первый день со средней температурой воздуха выше +15 градусов. В некоторых районах на побережье лето еще не наступило.

В понедельник температура воздуха в Латвии повысится до +20...+24 градусов, самая теплая погода ожидается на юге страны, прогнозируют синоптики.

Ожидается переменная облачность без осадков. В Риге температура воздуха составит от +17 градусов на севере до +22 градусов на юге.

В прошлом году метеорологическое лето на большей части территории Латвии началось 2 июня и закончилось 21 августа; в предыдущие десятилетия оно начиналось в среднем 19 июня и заканчивалось 27 августа, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Средняя продолжительность метеорологического лета в 1961-1990 гг. составляла 74 дня, средняя температура воздуха не превышала +16,3 градуса. Из-за глобального потепления в конце этого века средняя продолжительность лета в Латвии, вероятно, составит 136 дней, а средняя температура воздуха может достигать +19,5 градусов.

В период с 1961 по 2010 год зимы в Латвии стали теплее почти на полтора градуса, а летом температура воздуха повысилась всего на 0,3 градуса. Продолжительность метеорологического лета увеличилась на 11 дней, а зима стала короче на неделю.

В ближайшие дни в Латвии облачно, местами ожидаются дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже +8....+15 градусов, максимальная температура днем составит +20...+25 градусов.