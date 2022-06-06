Температура воды в рижском водоеме поднялась до 18 градусов

Самая низкая температура воды в море в Даугавгриве и Вакарбулли - 11 градусов. На Румбуле температура воды поднялась до 14 градусов, на пляже Вецаки - до 13.

Температура воды в Даугаве на Луцавсале и Кипсале составляет 15 градусов, в Кишэзерсе - до 17 градусов.

Самая теплая вода в озере Бабелитис - 18 градусов.

Муниципальная полиция рекомендует горожанам выбирать один из девяти пляжей в Риге, где работают спасатели.