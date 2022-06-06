Температура воды в рижском водоеме поднялась до 18 градусов
Температура воды в рижских водоемах в понедельник, 6 июня, составляет от 11 до 17 градусов, сообщает полиция самоуправления Риги.
Температура воды в рижских водоемах в понедельник, 6 июня, составляет от 11 до 17 градусов, сообщает полиция самоуправления Риги.
Самая низкая температура воды в море в Даугавгриве и Вакарбулли - 11 градусов. На Румбуле температура воды поднялась до 14 градусов, на пляже Вецаки - до 13.
Температура воды в Даугаве на Луцавсале и Кипсале составляет 15 градусов, в Кишэзерсе - до 17 градусов.
Муниципальная полиция рекомендует горожанам выбирать один из девяти пляжей в Риге, где работают спасатели.
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