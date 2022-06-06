+26 градусов! Во вторник станет еще жарче

Ночь пройдет без осадков, а при слабом ветре температура воздуха понизится до +8...+15 градусов.

Днем во многих районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер слабый, при грозе порывистый.

Во вторник в Риге будет солнечно, во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит +15 градусов, днем до +25 градусов.