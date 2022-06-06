Во вторник потеплеет до +26 градусов; к вечеру возможны дожди с грозами
Во вторник во второй половине дня и вечером в Латвии пройдут дожди, возможны грозы, прогнозируют синоптики.
Во вторник во второй половине дня и вечером в Латвии пройдут дожди, возможны грозы, прогнозируют синоптики.
Сохранится преимущественно слабый ветер. Выглянет солнце, и воздух прогреется до +21...+26 градусов, на несколько градусов прохладнее будет местами на побережье.
В Риге во второй половине дня возможен кратковременный дождь, будет дуть слабый ветер, а температура воздуха поднимется до +25 градусов
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!