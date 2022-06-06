Во вторник потеплеет до +26 градусов; к вечеру возможны дожди с грозами

Сохранится преимущественно слабый ветер. Выглянет солнце, и воздух прогреется до +21...+26 градусов, на несколько градусов прохладнее будет местами на побережье.

В Риге во второй половине дня возможен кратковременный дождь, будет дуть слабый ветер, а температура воздуха поднимется до +25 градусов