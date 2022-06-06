Вт, 7.06.2022
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Во вторник потеплеет до +26 градусов; к вечеру возможны дожди с грозами

Люди в Старой Риге во время дождя ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Во вторник во второй половине дня и вечером в Латвии пройдут дожди, возможны грозы, прогнозируют синоптики.

Сохранится преимущественно слабый ветер. Выглянет солнце, и воздух прогреется до +21...+26 градусов, на несколько градусов прохладнее будет местами на побережье.

В Риге во второй половине дня возможен кратковременный дождь, будет дуть слабый ветер, а температура воздуха поднимется до +25 градусов

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