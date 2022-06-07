Вт, 7.06.2022
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Впервые в этом году воздух в Латвии прогрелся до +25 градусов

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

После обеда во вторник температура воздуха местами в Латвии, в том числе в столице, поднялась до +25 градусов, свидетельствуют наблюдения метеорологических станций.

Раньше всего отметка +25 градусов была достигнута в Вентспилсе - в 12 часов. В последний раз такая теплая погода в Латвии была 11 сентября прошлого года.

В юго-западной части страны небо затянуто облаками, местами идут дожди, поэтому воздух немного прохладнее, но самой низкой температура воздуха остается на побережье Рижского залива в Курземе, где на метеостанции в Колке зафиксировано всего +15,6 градусов.

Как сообщалось, в понедельник, 6 июня, в Латвии наступило метеорологическое лето.

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