В среду по Латвии пройдут дожди

На востоке страны ожидаются также грозы, локальные интенсивные ливни и сильные порывы ветра, возможен град.

Температура воздуха составит от +15...+17 градусов местами на западе и в центральных регионах страны до +27 градусов в Латгале, где будет более солнечно.

В Риге в среду будет облачно, возможен сильный дождь. Температура воздуха днем составит около +15 градусов.