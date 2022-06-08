Ср, 8.06.2022
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В среду по Латвии пройдут дожди

Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

В среду в Латвии будет преимущественно облачно, во многих регионах пройдут дожди, местами сильные, прогнозируют синоптики.

На востоке страны ожидаются также грозы, локальные интенсивные ливни и сильные порывы ветра, возможен град.

Температура воздуха составит от +15...+17 градусов местами на западе и в центральных регионах страны до +27 градусов в Латгале, где будет более солнечно.

В Риге в среду будет облачно, возможен сильный дождь. Температура воздуха днем составит около +15 градусов.

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