Вторая половина неделя будет теплой и дождливой

Четверг преимущественно будет сухим и солнечным, со слабым ветром. Температура воздуха повысится до +22...+25 градусов, прохладнее будет местами на побережье.

В пятницу ожидается облачная и более дождливая погода, на юго-востоке страны возможны грозовые ливни. В субботу и воскресенье облаков и осадков станет меньше, будет дуть слабый и умеренный западный ветер.

Ночная температура в выходные составит +10...+15 градусов, днем - от +15 градусов местами на морском побережье до +20...+25 градусов на большей части территории страны.

На следующей неделе вновь станет прохладнее, пройдут дожди и грозы.