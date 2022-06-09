Чт, 9.06.2022
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Летняя погода! В четверг температура воздуха повысится до +25 градусов

ФОТО: LETA

В четверг, 9 июня, в Латвии будет преимущественно солнечная погода, местами возможен кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.

При слабом ветре и безветрии температура воздуха днем повысится до +22...+25 градусов. Из-за морского бриза на побережье будет на несколько градусов холоднее.

В Риге ожидается солнечный день, без осадков и без сильного ветра. Воздух прогреется до +24 градусов, у моря будет прохладнее.

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