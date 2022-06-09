Летняя погода! В четверг температура воздуха повысится до +25 градусов

При слабом ветре и безветрии температура воздуха днем повысится до +22...+25 градусов. Из-за морского бриза на побережье будет на несколько градусов холоднее.

В Риге ожидается солнечный день, без осадков и без сильного ветра. Воздух прогреется до +24 градусов, у моря будет прохладнее.