Вода в реках Латвии прогрелась до +20 градусов

Температура воды в четверг утром в Лиелупе и Венте составляла +17, +18 градусов, в Гауе +16, +17 градусов, в Айвиексте +18, +19 градусов, в Салаце +17, +20 градусов. В большей части Даугавы вода прогрелась до +17, +20 градусов, более прохладная вода остается в Риге.

Температура воды в крупнейших озерах составляет от +15 до +19 градусов.

Температура воды в море от +13 до +17 градусов, на Курземском побережье Рижского залива +10, +11 градусов.