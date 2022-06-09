Пт, 10.06.2022
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

В пятницу местами будут грозы, на юго-востока жара до +28

Иллюстративное фото. ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В пятницу местами в Латвии ожидаются сильные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.

Сильные грозы возможны на юге страны с полудня пятницы. Гроза может принести с собой град и сильные порывы ветра.

В основном ветер будет слабым. Температура воздуха ночью понизится до +10..+16 градусов, днем повысится до +16..+24 градусов, на юго-востоке страны будет жара до +28 градусов.

В Риге в ночь на пятницу осадков не ожидается, днем возможен дождь, в том числе сильный. Температура воздуха составит +15 градусов ночью и около +20 градусов днем.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

НАВЕРХ
Back