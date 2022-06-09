В пятницу местами будут грозы, на юго-востока жара до +28

Сильные грозы возможны на юге страны с полудня пятницы. Гроза может принести с собой град и сильные порывы ветра.

В основном ветер будет слабым. Температура воздуха ночью понизится до +10..+16 градусов, днем повысится до +16..+24 градусов, на юго-востоке страны будет жара до +28 градусов.

В Риге в ночь на пятницу осадков не ожидается, днем возможен дождь, в том числе сильный. Температура воздуха составит +15 градусов ночью и около +20 градусов днем.